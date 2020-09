Auf den Duisburger Straßen, hier am Kalkweg, wird es für Radfahrer oft eng auf den Radwegen und Radstreifen.

Radverkehr ADFC in Duisburg startet Fahrradklima-Test

Duisburg. Wie fahrradfreundlich ist Duisburg? Der Fahrradclub ADFC ruft die Bürger auf zur Bewertung der Radwege in seinem Fahrradklima-Test.

Ist Duisburg fahrradfreundlich: Diese Frage stellt der ADFC wieder bei seinem Fahrradklima-Test, der am 1. September gestartet ist. Bis zum 30. November findet die Befragung des Fahrradclubs statt.

Der ADFC hat Erfahrungen aus den letzten Jahren. „Per Fragebogen können Teilnehmende beurteilen, ob man beispielsweise Ziele zügig und direkt mit dem Rad erreichen kann oder ob Radfahrende sich sicher fühlen. Die Ergebnisse geben Verkehrsplanern und politisch Verantwortlichen lebensnahe Rückmeldungen zum Erfolg ihrer Radverkehrsförderung und nützliche Hinweise für Verbesserungen.“

ADFC: Fahrradfreundlichkeit ist ein echter Standortfaktor

Zum neunten Mal können Radler bewerten, wie fahrradfreundlich ihre Stadt oder Gemeinde ist. „Und um ein möglichst repräsentatives Ergebnis zu bekommen, müssen möglichst viele Duisburger mitmachen“, sagt Barbara Aldag, die Pressereferentin des ADFC Duisburg. „Im letzten Jahr waren es 1.000.“

Auch Duisburger, die sich kaum oder gar nicht aufs Rad trauen, sollen ihre Meinung kundtun. So wird das Gesamtbild umfassender. Fahrradfreundlichkeit ist ein echter Standortfaktor und ein Synonym für Lebensqualität geworden. „Aber Radfahren braucht eine Stimme,“ sagt ADFC-Vorstandssprecher Klaus Hauschild. „Unsere Stadt steht nicht gerade an der Spitzenstelle in Sachen Fahrradtauglichkeit. Da ist noch viel Luft nach oben.“ Der Fragebogen ist von September bis November auf fahrradklima-test.adfc.de zu finden und online auszufüllen. Es gibt aber auch eine Papierversion.