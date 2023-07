Achtung, Betrüger! Polizei warnt vor Fake-SMS und gibt Tipps

Duisburg. Die Polizei Duisburg warnt aktuell vor Betrugsversuchen mit gefälschten SMS-Nachrichten. Wie perfide die Täter vorgehen, wie Sie sich schützen.

„Ihr Paket steht noch aus. Bestätigen Sie ihre Adresse: https://...“ Die Polizei in Duisburg warnt aktuell vor Betrugsversuchen mit gefälschten SMS-Nachrichten. Bei diesen Smishing-Angriffen gehen die Täter ähnlich vor wie bei Phishing-Angriffen per E-Mail. Sie senden gefälschte SMS-Nachrichten an potenzielle Opfer, die den Anschein erwecken, von einer vertrauenswürdigen Quelle wie einer Bank, einem Unternehmen, einer Regierungsbehörde oder einem Paketdienst zu stammen.

Diese Fake-SMS enthalten laut Polizei oft eine Aufforderung, sofort zu handeln – zum Beispiel, auf einen Link zu klicken, einen Anhang zu öffnen oder persönliche Informationen wie Passwörter oder Kreditkartendaten zurückzusenden. Da viele Menschen auf einen Paketdienst warten, nutzen Betrüger gerne für diese perfide Masche.

Betrugsversuche: Polizei Duisburg warnt vor Fake-SMS

Die Täter nutzen verschiedene Techniken, um ihre Opfer zu täuschen. Dazu gehören gefälschte Absenderinformationen, die den Eindruck erwecken, dass die Nachricht von einer vertrauenswürdigen Quelle stammt. Sie können auch gefälschte Websites erstellen, die denen vertrauenswürdiger Organisationen ähneln, um die Opfer zu verleiten, sensible Informationen einzugeben.

Um sich vor Smishing-Angriffen zu schützen, gibt die Polizei diese Tipps:

Mehr Informationen gibt es online auf der Seite der Zivilen Helden: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/was-ist-smishing/

