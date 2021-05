Acht Kellereinbrüche: Täter schlägt im Duisburger Westen zu

Duisburg. Ein Unbekannter ist in Rumeln-Kaldenhausen in acht Keller eingebrochen. Die Kriminalpolizei sucht nach ihm und bittet um Zeugenhinweise.

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in acht Kellerräume in Rumeln-Kaldenhausen eingebrochen.

Nach Polizeiinformationen schlug der Täter bei sieben Kellern am Karrenweg sowie in einem Keller an der Stettiner Straße zu. Seine Beute: Fahrräder, ein Laptop und Werkzeug.

Einbrüche im Duisburger Westen: Polizei sucht Zeugen

Aussagen von Anwohnern haben erste Hinweise über den Tatzeitraum gegeben: Sie hatten gegen vier Uhr ein Rumpeln und Gepolter gehört.

Nun suchen die Ermittler weitere Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 35 unter 0203 280 0 entgegen.

