Abstimmen für zwei Duisburger Projekte beim Engagement-Preis

Duisburg. Für den Publikumspreis des Engagementpreises NRW kann man online mit abstimmen. Zwei Duisburger Projekte sind unter den zwölf Nominierten.

Beim Engagementpreis NRW 2020 sind zwei Duisburger Projekte für den Publikumspreis nominiert. Bis zum 31. Oktober kann man online für die Heroes vom Verein Jungs e.V. und die Initiative „J-Teams für NRW“ der Sportjugend abstimmen.

Der Engagementpreis NRW 2020 steht unter dem Motto „Jung und engagiert in NRW“. Die Preisträger des Publikumspreises und weiterer Kategorien werden am 7. Dezember 2020 im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in Düsseldorf bekannt gegeben.

„Alle zwölf Projekte sind beeindruckend. Sie zeigen, dass das Ehrenamt innovativ und lebendig und eben auch jung ist. Es leistet seinen eigenen Beitrag zur Bewältigung der gesellschaftspolitischen Herausforderungen und trägt damit zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts bei“, sagt Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt des Landes Nordrhein-Westfalen. Insgesamt hatten sich 132 Initiativen, Vereine, Stiftungen und Netzwerke beworben.

Das Gleichstellungsprojekt HeRoes will Unterdrückung im Namen der Ehre verhindern

Das Projekt HeRoesDuisburg von Jungs e.V. arbeitet seit Jahren im Jugendzentrum „Zitrone“ in Obermarxloh mit jungen Männern, die einen Migrationshintergrund haben und aus sogenannten ehrenkulturellen Milieus stammen. Das Gleichstellungsprojekt richtet sich explizit gegen Unterdrückung im Namen der Ehre und bietet etwa Workshops in Schulen an, als Fortbildungen für Multiplikatoren. Auch ein Angebot für Mädchen ist dabei. Die J-Teams, angedockt an den Landessportbund, unterstützt NRW-weit junge Menschen bis 26 Jahren, die sich ehrenamtlich in Sportvereinen engagieren. Für sie gibt es Starterpakete, Fortbildungen und Netzwerkarbeit.

Die Landesregierung hat den Engagementpreis NRW 2020 in Kooperation mit der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege ausgelobt. Neben dem Publikumspreis werden auch ein Jurypreis sowie ein Sonderpreis der NRW-Stiftung vergeben. Die Preise sind mit jeweils 3.000 Euro dotiert.

Folgende zwölf Projekte sind nominiert:

• Köln: „KUNTERGRAU“, anyway e. V., www.kuntergrau.net

• Bielefeld: „CariLaw“, Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e. V., www.carilaw.de

• Essen: „MitMach-AGs“, Ehrenamt Agentur Essen e. V., www.ehrenamtessen.de• Bünde: „Das Zweitzeug*innen-Projekt in Deutschland“, ZWEITZEUGEN e. V., www.zweitzeugen.de

• Menden: „Mini-Kinderfeuerwehrauto der Kinderfeuerwehr“, Freiwillige Feuerwehr Menden, www.kf-Menden.de

• Duisburg: „HeRoes Duisburg“, Jungs e. V., www.heroes-net-duisburg.de

• Duisburg: „Engagiert DABEI: J-TEAMs für NRW“, Sportjugend im Landessportbund NRW e. V., www.sportehrenamt.nrw/sei-dabei/j-team

• Recke: „DLRG im Kindergarten“, DLRG OG Recke e. V., www.recke.dlrg.de

• Soest: „Ernte Hilfe durch Dich = Herz²“, youngcaritas des Caritasverbandes für den Kreis Soest e. V., www.youngcaritas.de/soest

• Köln: „Balu und Du“, Balu und Du e. V., www.balu-und-du.de

• Coesfeld: „Feuer und Flamme für Kinder- und Jugendpolitik“, Sportjugend im Kreissportbund Coesfeld e. V., www.ksb-coesfeld.de

• Wuppertal: „Junior Uni“, Wuppertaler Kinder- und Jugenduniversität für das Bergische Land gGmbH, www.junioruni-wuppertal.de

Die Online-Abstimmung ist bis zum 31. Oktober 2020 unter https://www.engagiert-in-nrw.de/publikumsvoting-engagementpreis-nrw-2020 möglich.