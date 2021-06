Abschied: Zwei Brillenbären haben den Zoo Duisburg verlassen

Duisburg. Im Zoo Duisburg heißt es Abschied nehmen: Die Brillenbären Teju und Ariba haben den Tierpark verlassen. Wo die Besucherlieblinge zukünftig leben.

Die Brillenbären-Zwillinge Teju und Ariba haben den Zoo Duisburg verlassen. Wie der Tierpark am Kaiserberg über die sozialen Medien mitteilt, erfolgte der Abschied auf Geheiß des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP). Die zwei Bären werden zukünftig in einem Zoo in den Niederlanden leben.

Der Nachwuchs der Eltern Pablo und Huanca machte sich in der vergangenen Woche in ihren Transportkisten auf den kurzen Weg ins Nachbarland. „Im Dierenpark Amersfoort ist in den vergangenen Monaten eine neue Anlage entstanden, die die dreieinhalb Jahre alten Brüder gemeinsam bewohnen werden“, teilt der Tierpark mit.

Zoo Duisburg: Brillenbären haben den Tierpark verlassen

In Duisburg zählten die temperamentvollen Zwillinge zu den Lieblingen der Besucher, die das Heranwachsen der Bären miterleben konnten. Geboren am Heiligabend im Jahr 2017 waren sie der zweite Nachwuchs des Zuchtpaares Pablo und Huanca. Die Suche der Jungbären im Gehege brachte Besucher mitunter einen steifen Nacken: Die Zwillinge kletterten besonders gerne und das bis in die rund acht Meter hohen Baumwipfel.

Schon bei der Geburt stand fest: Die Brillenbären werden mit Blick auf den Artenerhalt den Tierpark am Kaiserberg nach wenigen Jahren verlassen. Auch, weil auf Dauer Spannungen mit ihren Eltern zu erwarten waren und – ebenso wie im Freiland – heranwachsende Jungtiere mit Erreichen der Geschlechtsreife den Elternverband verlassen.

Brillenbären leben ursprünglich in Südamerika

Nach Brillenbär Quito, der 2017 den Zoo Duisburg in Richtung USA verlassen hat, waren Teju und Ariba der zweite Zuchterfolg in der neuen Bärenanlage am Kaiserberg. In freier Wildbahn leben Brillenbären in Südamerika. Durch Lebensraumverlust und die Jagd schrumpfen die Bestände. Daher wird der Brillenbär auf der sogenannten „Roten Liste“ als gefährdete Tierart geführt.

