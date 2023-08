Abschied nach 40 Jahren aus der Psychiatrie in Duisburg

Iwona Mazur und Hans Schmeißer waren beide rund 40 Jahre in der Psychiatrie in Duisburg beschäftigt. Nun verabschieden sie sich aus dem Marien-Hospital.

Duisburg. Iwona Mazur und Hans Schmeißer waren 40 Jahre in der Psychiatrie in der Helios-Klinik Duisburg tätig. Ein Gespräch über ihre vielen Erfahrungen.

Ein Leben lang beim gleichen Arbeitgeber zu bleiben, ist heutzutage eher ungewöhnlich. Iwona Mazur und Hans Schmeißer haben genau das getan – sie waren über Jahrzehnte in der Helios Marien-Klinik beschäftigt. Nun verabschiedeten sich die Pflegerin und der Diplom-Heilpädagoge nach fast vier Jahrzehnten in der Psychiatrie in den Ruhestand. Wie sich ihr Fachbereich in den vergangenen Jahren verändert hat und welche Erfahrungen sie gemacht haben, verraten die beiden im Gespräch.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Wie fühlt sich der Abschied nach so vielen Jahren an?

Schmeißer: Es ist ein bittersüßer Moment für mich. Einerseits freue ich mich auf die kommenden Jahre und die neuen Möglichkeiten. Der Abschied aus der Klinik hinterlässt aber auch ein Gefühl der Dankbarkeit für die vielen Erinnerungen und die wertvolle Zeit, die ich hier verbracht habe.

Mazur: Ja, das kann ich nur bestätigen. Es ist ein Abschied voller Emotionen. Ich bin stolz auf das, was ich hier erreicht habe, und werde meine Zeit in der Klinik sehr vermissen. Aber ich freue mich auch darauf, neue Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen und mich anderen Interessen zu widmen.

Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge von der Klinik in Duisburg-Hochfeld

Wie war der letzte Arbeitstag?

Mazur: Es war eine sehr emotionale Feier. Sehr viele unserer Kollegen und Kolleginnen sind gekommen, um unseren Abschied zu feiern. Teilweise verbindet uns eine jahrzehntelange Zusammenarbeit, in dieser Zeit hat man sehr viel zusammen erlebt und auch verändern können.

Schmeißer: Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich war überwältigt davon, wie viele Menschen gekommen sind, um mit uns zu feiern. Zu einem großen Teil wird der Kontakt weiterhin auf privater Ebene bestehen bleiben.

Über 40 Jahre haben Sie die Entwicklungen im Fachbereich Psychologie miterlebt. Was hat sich in der Zeit verändert?

Mazur: Die Patientinnen und Patienten stehen heute mehr im Mittelpunkt. Wir versuchen, individuelle Ansätze zu finden, um ihnen bestmöglich zu helfen. Es ist schön zu sehen, wie die Menschen Fortschritte machen und ihren Weg zur Genesung gehen.

Schmeißer: Genau, früher stand oft die Krankheit im Vordergrund, aber in den vergangenen Jahren gab es einen Paradigmenwechsel. Heutzutage wird der Mensch als Individuum betrachtet und man versucht, die Ursachen hinter den Krankheiten besser zu verstehen. Dadurch ist die Betreuung und Behandlung psychischer Erkrankungen deutlich verbessert worden.

Hans Schmeißer war von seinem Zivildienst in der Psychiatrie fasziniert – und blieb

Wollten Sie schon immer in der Psychiatrie arbeiten?

Schmeißer: Ich habe damals meinen Zivildienst in einer Psychiatrie geleistet, diese Arbeit hat mich sehr fasziniert und auch geprägt. Dann habe ich mich aber erst dazu entschieden, Elektrotechnik zu studieren. Nach einer gewissen Zeit habe ich dann die sinnstiftende Arbeit in der Psychiatrie vermisst. Also habe ich danach mein Diplom als Heilpädagoge gemacht und im therapeutischen Dienst gearbeitet.

Mazur: Mein Traum war es schon von klein auf Krankenschwester zu werden. In meiner Heimat Polen habe ich eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Nach einigen Jahren Berufserfahrung entschied ich mich dann dazu, in der Psychiatrie zu arbeiten. Mich interessieren die Geschichten hinter der Krankheit.

Iwona Mazur wollte schon als kleines Kind Krankenschwester werden

Wie würden Sie Ihre Beziehung zu den Patienten in all der Zeit beschreiben?

Schmeißer: Die Beziehung zu unseren Patientinnen und Patienten war für mich einer der bewegendsten Aspekte meiner Arbeit. Manche begleite ich bereits seit mehr als 30 Jahren. Es ist bereichernd, ihre Fortschritte zu sehen und zu wissen, dass ich einen positiven Einfluss auf ihr Leben hatte.

Mazur: Ganz genau, die Dankbarkeit und das Vertrauen, das uns entgegengebracht wurde, waren stets eine starke Motivation. Unsere Patienten haben uns viel gelehrt, und ich bin dankbar für diese Erfahrungen.

Was planen Sie nun für den Ruhestand?

Mazur: Ich werde die Zeit nutzen, um mehr mit meiner Familie zu unternehmen und mich zu entspannen. Wellness und Reisen stehen auf meiner Liste. Ich habe mir vorgenommen, die atemberaubenden Fjorde in Norwegen zu besuchen.

Schmeißer: Ich freue mich darauf, meine Leidenschaft für das Klavierspiel weiterzuentwickeln. Außerdem möchte ich die Natur genießen und vermehrt wandern und fotografieren. Mein nächstes Ziel ist eine Reise nach New York.

>> Rund 1900 Patienten werden pro Jahr behandelt

2017 fand der Umzug vom St. Vincenz Hospital zum neuen Standort statt. Foto: Stephan Eickershoff / FUNKE Foto Services

Seit 2017 befinden sich die Psychiatrie, Psychotherapie und Gerontopsychiatrie am Standort der Helios Marien Klinik in Hochfeld. Zuvor waren sie im St. Vincenz Hospital im Dellviertel untergebracht.

Es gibt 117 stationäre Betten auf sechs spezialisierten Stationen – unter anderem für die Behandlung von Depressionen, Psychosen, für gerontopsychiatrische Patienten, für die Therapie von Medikamenten- oder Alkoholabhängigkeit oder bei akuten Krisen.

Darüber hinaus gibt es 32 teilstationäre Behandlungsplätze in zwei Tageskliniken für Menschen in der ersten oder der zweiten Lebenshälfte ab 50 plus. Mit diesem Angebot versorgt das Team rund 1900 Patientinnen und Patienten pro Jahr. Am selben Standort befindet sich zudem eine Fachabteilung für Psychosomatik, unter anderem mit dem Schwerpunkt Essstörungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg