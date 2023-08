Abschied: MSV Duisburg trauert um einen seiner Vizemeister

Duisburg. Trauer beim MSV Duisburg. Der Verein trauert um einen Spieler aus seiner legendären Vizemeister-Mannschaft. Der Verteidiger wurde 84 Jahre alt.

Der MSV Duisburg trauert um seinen Vizemeister Hennes Sabath. Der Abwehrspieler starb am Samstag im Alter von 84 Jahren.

„Die Zebra-Familie trauert um einen ganz Großen in der 121-jährigen Geschichte des Spielvereins. Seiner Familie, seinen Freunden und allen, die sein Leben mit ihm geteilt haben, gilt unsere aufrichtige Anteilnahme“, teilte der Verein am späten Sonntagabend mit.

Trauer um Vizemeister: Hennes Sabath: 134 Spiele für den MSV Duisburg

Der beinharte Verteidiger wuchs in Hamborn auf und lernte dort auch das Kicken. 1962 wechselte er zum MSV und schaffte mit der Mannschaft sensationell den Sprung in die Bundesliga. Dort ging es im Premierenjahr der Eliteklasse bekanntermaßen furios weiter.

Sabath gehörte zum Korsett der legendären Gutendorf-Elf, die hinter dem 1. FC Köln Viziemeister wurde. Sabath spielte dabei – so schildert er es in der Doku „Meidericher Vizemeister“ eindrücklich „fürn Mettbrötchen und ne Tasse Kaffee.“ In 134 Spielen lief der Abwehrspieler für die Zebras auf, bevor er 1969 zum VfL Bochum wechselte.

Seine Beerdigung findet nach Vereinsangaben im engsten Familienkreis statt.

