A59 wird schon wieder gesperrt: Das müssen Autofahrer wissen

Duisburg Die A59 wird ab Montag zwischen Duisburg-Marxloh und Fahrn erneut gesperrt. Dies bleibt dort nicht die letzte Sperrung auf der Stadtautobahn.

Die Autobahn GmbH sperrt erneut die A59 zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Marxloh und Fahrn. Von kommendem Montag, 5. Februar, 10 Uhr bis Montagmorgen, 12. Februar, 5 Uhr, geht in Fahrtrichtung Düsseldorf nichts mehr.

Der Grund für diese Sperrung ist den Pendlerinnen und Pendlern aus Duisburg bereits leidvoll bekannt: Es sind Arbeiten an der Brücke Kaiser-Friedrich-Straße notwendig. Fahrbahnübergänge müssen erneuert werden. Bei einer Routinekontrolle war zuvor herausgekommen, dass diese Elemente in beiden Fahrtrichtungen defekt sind, nicht mehr repariert werden können und somit ausgetauscht werden müssen. Jetzt sollen die Arbeiten an den Fahrbahnübergängen fortgesetzt werden.

Nach dem Rückbau der bisherigen Bauteile, die einer Ziehharmonika ähneln und gewährleisten, dass sich die Brücke bei extremen Temperaturen ausdehnen kann, sowie nach Schalarbeiten wird in der nächsten Woche das neue Übergangselement eingebaut.

A59: Demnächst droht eine weitere Sperrung der Duisburger Stadtautobahn

Später folgen eine Betonnachbehandlung und weitere Nacharbeiten. Dafür wird die Autobahn jedoch nicht gesperrt. Beendet ist die gesamte Baumaßnahme damit allerdings noch nicht. Wenn die Autobahn GmbH abschließend die Dehnfugen einbaut, wird sie diesen Streckenabschnitt ein letztes Mal sperren. Von Freitagabend, 23. Februar, 20 Uhr, bis Montag, 26. Februar, 5 Uhr, sollen zwischen Marxloh und Fahrn wieder keine Autos in südlicher Richtung fahren dürfen. Danach wird die Baustelle geräumt und der gesperrte Parkplatz Ottostraße wird wieder freigegeben.

Eine Umleitung über die A42, A3 und B8 wird nach Angaben der Autobahn GmbH während der Sperrphasen eingerichtet.

