Duisburg Autofahrer können aufatmen, die Sperrung ist aufgehoben: Die A59 Richtung Dinslaken ist zwischen Marxloh und Fahrn seit Sonntag wieder befahrbar.

Autofahren in Duisburg ist seit Monaten nichts für schwache Nerven: Bereits zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit wurde der Streckenabschnitt im Duisburger Norden zwischen Duisburg-Marxloh und -Fahrn ab dem 20. November gesperrt. Nötig wurde die Maßnahme auf der viel befahrenen Nord-Süd-Achse, weil der zweite Fahrbahnübergang an der Brücke über die Kaiser-Friedrich-Straße erneuert werden musste.

A59 in Duisburg: Mehr zum Thema Um- und Ausbau

Die Übergänge sorgen dafür, dass sich eine Brücke bei extremen Temperaturen ausdehnen oder wieder zusammenziehen kann. Bei einer Routine-Kontrolle war aufgefallen, dass diese „Ziehharmonika-Elemente“ defekt sind. Da sie zunächst nicht lieferbar waren, durften Verkehrsteilnehmer über viele Wochen auf einem kurzen Stück der A59 nur 60 fahren.

A59: Bauarbeiten an der viel befahrenen Duisburger Stadtautobahn kamen zügig voran

Mit den Bauarbeiten kamen die Fachleute offenbar zügiger voran als geplant: Ursprünglich sollte der Verkehr erst wieder ab Montagmorgen, 27. November, fließen. Doch nun wurde das Teilstück früher wieder freigegeben. Die Bauarbeiter haben sich bereits zum zweiten Mal beeilt. Auch beim letzten Mal konnte sonntags bereits der Verkehr wieder fließen.

Vorerst können Autofahrer also aufatmen. Allerdings: Als Nächstes ist die Gegenrichtung von Norden nach Süden an der Reihe: Auch hier müssen die Fahrbahnübergänge an der Brücke über die Kaiser-Friedrich-Straße ausgetauscht werden. Diese Maßnahme ist laut Autobahn GmbH „in einigen Wochen beziehungsweise Monaten“ geplant.

