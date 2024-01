Unfall auf A59: Fußgänger stirbt nach Kollision mit Reisebus

Beim laufenden Einsatz nach einem Verkehrsunfall auf der A59 in Duisburg ist ein Rettungshubschrauber angefordert. (Archivbild)

Duisburg Ein Reisebus hat auf der A59 in Duisburg einen Fußgänger auf der Fahrbahn angefahren und ihn tödlich verletzt. Was bislang bekannt ist.

Ein Reisebus hat am Sonntagmorgen, 7. Januar, in Duisburg auf der Autobahn 59 aus bisher ungeklärter Ursache einen Fußgänger erfasst, der auf der Fahrbahn war. Er wurde bei dem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Der Zusammenprall geschah, wie die zuständige Autobahnpolizei Düsseldorf mitteilt, zwischen den Anschlussstellen Duissern und Zentrum in Fahrtrichtung Leverkusen.

Bei dem Rettungseinsatz landete Hubschrauber auf der Fahrbahn. Die Identität des verstorbenen Unfallopfers ist derzeit noch ungeklärt. Die Autobahnpolizei sichert aktuell die Unfallspuren. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Hergang dauern an. Während der Ermittlungen bleibt die Fahrbahn in Richtung Leverkusen gesperrt.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer darum, die Unfallstelle großräumig zu umfahren.

