A59 in Duisburg: Reparaturen auf Grunewaldbrücke gestartet

Der bis zu 15 Zentimeter breite Spalt am Fahrbahnübergang auf der Grunewaldbrücke der A 59 in Duisburg.

Duisburg. Die Autobahn GmbH konnte mit der Sanierung der A59-Grunewaldbrücke planmäßig starten. Der Verkehr wird über verengte Fahrstreifen geführt.

Die Arbeiten zur Sanierung des schadhaften Fahrbahnübergangs auf der Grunewaldbrücke der A 59 haben nach Angaben der zuständigen Autobahn GmbH Rheinland wie geplant an diesem Montag, 12. Juli, begonnen – zunächst in Richtung Dinslaken. Diese erste Maßnahme soll voraussichtlich bis zum 26. August abgeschlossen sein.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

In dieser Zeit werden die Verkehrsteilnehmer in Richtung Dinslaken über den Mittelstreifen auf die Gegenfahrbahn gelenkt werden und haben dort dann zwei Fahrspuren zur Verfügung – in Richtung Düsseldorf ebenfalls zwei verengte Fahrspuren. „Wir nennen dies eine 4+0-Verkehrsführung“, so Tobias Zoporowski, Sprecher der Autobahn GmbH Rheinland.

Wenn die Sanierungsarbeiten auf dieser Seite der A 59 Ende August abgeschlossen sind, sollen sie auf den Fahrbahnen in Richtung Düsseldorf fortgesetzt werden. Dies geschehe analog zur ersten Bauphase, so Zoporowski.

Die Maßnahmen sind notwendig, weil die Autobahnmeisterei Duisburg am 8. April einen bis zu 15 Zentimeter breiten Spalt am Fahrbahnübergang entdeckt hatte. Die A 59 war darum zunächst voll gesperrt. Seit Montag, 12. April, ist die Schadensstelle provisorisch mit Stahlplatten abgedeckt und bei Temporeduzierung wieder in beiden Richtungen befahrbar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg