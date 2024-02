A59 in Duisburg nach Unfall gesperrt: aufwendige Reinigung

Auf der A59 in Duisburg hat sich nach einem Unfall und einer Autobahnsperrung am Dienstagabend (6. Februar) ein Stau gebildet. (Archivbild)

Duisburg Stau auf der A59: Die Polizei hat die Autobahn am Dienstagabend ab dem Kreuz Duisburg in Fahrtrichtung Dinslaken gesperrt. Was dort passiert ist.

Stau im Berufsverkehr auf der A59 in Duisburg am Dienstagabend: Die Autobahnpolizei hat die Autobahn in Richtung Dinslaken am frühen Abend ab dem Kreuz Duisburg (A40/59) nach einem Unfall gesperrt.

Wie ein Mitarbeiter der Leitstelle auf Nachfrage erklärte, war es gegen 17 Uhr zwischen Berliner Brücke und der Ausfahrt Ruhrort zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw gekommen (Mazda, Peugeot). Dabei sei nach ersten Erkenntnissen „eine Person leicht verletzt“ worden. Es sei durch den Unfall jedoch vergleichsweise viel Öl ausgetreten und auf die Fahrbahn gelaufen.

Eine Spezialfirma sei zur Reinigung des Asphalts auf dem Weg zur Unfallstelle, hieß es um etwa 18.30 Uhr. Es könne jedoch noch einige Zeit dauern, bis der Schaden gesichtet, bewertet und beseitigt sei. Darüber hinaus müssten die beiden Autos abgeschleppt werden.

A59-Sperrung bis in den Abend: Aufwendige Reinigung der Fahrbahn

Die Polizei leitet den Verkehr zurzeit im Kreuz Duisburg (A40/59) auf die A40 ab. Nach Angaben des WDR staute sich der Verkehr um 18.30 Uhr auf bis zu drei Kilometern Länge. Es müsse mit einer Sperrung bis etwa 20 Uhr gerechnet werden.

