A59-Baustelle zwischen Buchholz und Wanheimerort – der Grund

Duisburg. Fahrstreifen sind verengt: Auf dem Mittelstreifen der A 59 zwischen Duisburg-Buchholz und Wanheimerort wird gearbeitet. Das ist der Grund.

Die Arbeiten auf dem Mittelstreifen auf der A 59 zwischen Duisburg-Buchholz und Wanheimerort sind nicht zu übersehen. Autofahrer und Co. müssen in diesem Bereich aktuell in beiden Fahrtrichtungen, also in Richtung Norden und Süden, mit jeweils zwei verengten Fahrstreifen auskommen. Die Autobahn GmbH Rheinland hat nun die Gründe für die Baustelle genannt, die demnach bereits am Mittwoch, 7. September, eingerichtet worden ist.

„Wir stellen derzeit dort eine Mittelstreifen-Überfahrt her – in Vorbereitung für die anstehende, geplante Sperrung der A 59 zwischen Buchholz und Wanheimerort in Richtung Dinslaken von Freitagabend, 30. September, bis Dienstagmorgen, 4. Oktober“, so ein Sprecher. „In der Zeit werden wir, wenn es das Wetter zulässt, die Fahrbahndecke sanieren. Der Verkehr muss dann entsprechend auf die andere Seite umgeleitet werden.“

A-59-Baustelle zwischen Duisburg-Buchholz und Wanheimerort

Ob es dadurch zu Staus beziehungsweise größeren Verkehrsbehinderungen kommen wird, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Zumindest aktuell sei davon auszugehen, dass sich die Beeinträchtigungen auf dem jeweils rund drei Kilometer langen Autobahnabschnitt durch die vorbereitenden Maßnahmen weiter in Grenzen halten.

