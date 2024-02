A59: Anschlussstelle wird länger gesperrt als geplant

Die Autobahn GmbH verlängert die Sperrung der Anschlussstelle Großenbaum der A 59 in Duisburg.

Duisburg Die Anschlussstelle Großenbaum der A59 sollte am 9. Februar freigegeben werden. Nun verlängert sich die Sperrung. Das müssen Autofahrer wissen.

Die Autobahn GmbH Rheinland verlängert die Sperrung der Anschlussstelle Großenbaum der A59. Sie sollte eigentlich nach dem 9. Februar freigegeben werden.

Daraus wird erst später etwas: Bis Freitag, 16. Februar, bleibt die Anschlussstelle Großenbaum der A59 in Fahrtrichtung Dinslaken gesperrt. Um 5 Uhr morgens soll sie an diesem Tag wieder freigegeben werden.

Autobahn GmbH verlängert Sperrung auf der A59: Das ist der Grund

Die verlängerte Sperrung hängt zusammen mit Arbeiten, die die Autobahn GmbH in der Woche ab Rosenmontag, 12. Februar, durchführt.

Betroffen davon ist der rechte Fahrstreifen auf der Autobahn zwischen dem Autobahnkreuz Duisburg-Süd und der Anschlussstelle Buchholz. Dieser wird ab dem 12. Februar jeweils nachts gesperrt. Verkehr kann die rechte Spur jeweils von 19 bis 5 Uhr nicht befahren.

Die Sperrung endet am Freitagmorgen, 16. Februar. Bis dahin saniert die Autobahn GmbH an dieser Stelle den Standstreifen der A 59 in Richtung Dinslaken.

