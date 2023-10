A59/A42 Kreuz Duisburg-Nord: Nachts Engpässe und Sperrungen

Duisburg. Im Autobahnkreuz Duisburg-Nord (A59/A42) kommt es wegen Arbeiten zu nächtlichen Engpässen und Sperrungen. Wann welche Verbindung blockiert ist.

Die Autobahn GmbH Rheinland arbeitet in den kommenden Nächten (16. bis 20. Oktober) jeweils zwischen 20 und 5 Uhr auf der A59 und auf der A42 im Autobahnkreuz Duisburg-Nord. Es wird neuer Asphalt eingebaut und ein Gerüst unter der A42-Brücke, die über die A59 führt, abgebaut. Dadurch kommt es zu Sperrungen und Engpässen:

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist die Verbindung von der A59 in Fahrtrichtung Düsseldorf auf die A42 in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt – ebenso wie in den Nächten von Dienstag bis Donnerstag die Auffahrt Alt-Hamborn auf die A59 in Fahrtrichtung Düsseldorf. Auf der A59 in Richtung Düsseldorf ist im Kreuz Duisburg-Nord nur ein Fahrstreifen frei.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag steht auf der A42 in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort zwischen dem Kreuz Duisburg-Nord und Duisburg-Beeck ebenfalls nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist die Verbindung von der A42 in Fahrtrichtung Dortmund auf die A59 in Fahrtrichtung Düsseldorf gesperrt. Umleitungen sollen mit dem roten Punkt ausgeschildert sein.

