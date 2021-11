A42: Frauen aus Duisburg und Dinslaken schwer verletzt

Der Unfallort auf der A42 in der Nähe der Anschlussstelle Duisburg-Beeck. Die Fahrerin des Polo wurde so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste.

Duisburg. Bei dem Unfall auf der A42 sind eine Duisburgerin und eine 49-Jährige aus Dinslaken schwer verletzt worden. Die Polizei berichtet Details.

Die Autobahnpolizei Düsseldorf hat am Sonntag Details zu dem Unfall berichtet, in den am Freitag zwei Autos auf der A42 verwickelt waren (wir berichteten). Dabei wurde eine 33-jährige Frau aus Duisburg so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste.

Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen sei die 33-Jährige mit ihrem Polo auf dem linken Fahrstreifen der A42 um kurz nach 14 Uhr in Richtung Kamp-Lintfort unterwegs gewesen. In Höhe der Anschlussstelle Beeck, in der Baustelle dort, habe sie die Kontrolle über ihr Auto verloren, sei nach rechts auf den mittleren Fahrstreifen geraten und habe dort den Wagen einer 49-Jährigen aus Dinslaken touchiert.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Unfall auf der A42 bei Duisburg-Beeck: 49-Jährige musste ebenfalls ins Krankenhaus

In der Folge wurde der Polo nach Angaben der Polizei in die rechte Seitenschutzplanke und anschließend über die gesamte Fahrbahn geschleudert. „Beide Fahrerinnen wurden aufgrund der Kollision schwer verletzt.“ Die 33-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ein Krankenwagen brachte die 49 Jahre alte Frau ebenfalls in ein Krankenhaus.

Die Fahrbahn war zeitweise komplett gesperrt. „Gegen 16 Uhr konnten die Sperrungen aufgehoben und die Fahrbahn wieder freigegeben haben.“ Der Verkehr staute sich an der Unfallstelle laut Autobahnpolizei bis auf sieben Kilometer an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg