A42/A59: Sperrungen im Kreuz Duisburg-Nord – über eine Woche

Duisburg. Die Autobahn GmbH Rheinland sperrt auf der A42/A59 über eine Woche lang Verbindungen und eine Ausfahrt im Kreuz Duisburg-Nord – die Details.

Die Autobahn GmbH Rheinland sperrt von Sonntag, 27. August, 20 Uhr, bis Montag, 4. September, 5 Uhr, auf der A42/A59 Verbindungen und eine Ausfahrt im Autobahnkreuz Duisburg-Nord.

Der Grund: Die Autobahngesellschaft baut auf der A42 in Fahrtrichtung Dortmund und auf einigen Verbindungsrampen neuen Asphalt ein. Der Bundesbetrieb erneuert zudem die Schutzeinrichtungen, markiert die Fahrbahn und baut die Verkehrsführung um.

Die Sperrungen im Einzelnen: Diese betreffen die Verbindungen von der A59 in beide Fahrtrichtungen auf die A42 in Fahrtrichtung Dortmund – ebenso wie die Verbindungen von der A42 in Fahrtrichtung Dortmund auf die A59 in beide Fahrtrichtungen.

Außerdem wird die Ausfahrt Duisburg-Neumühl auf der A42 in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Umleitungen sollen mit dem roten Punkt beschildert sein.

