A40 und A42: Fast zeitgleich zwei Unfälle mit mehreren Autos

Symbolbild. Zwei größere Unfälle auf der A40 und der A42 beschäftigen am Karfreitagabend Polizei und Feuerwehr in Duisburg fast zeitgleich.

Duisburg. Zwei Unfälle haben die Feuerwehr Duisburg am Karfreitag-Abend fast zeitgleich beschäftigt: Erst krachte es auf der A42, kurz darauf auf der A40.

Die Feuerwehr Duisburg musste am Karfreitag-Abend fast zeitgleich zu zwei Auto-Unfällen ausrücken: Es krachte gegen 20.03 Uhr auf der A42, fünf Minuten später auch auf der A40. In beiden Fällen waren jeweils drei Autos involviert. Laut Feuerwehr waren die Fahrbahnen jeweils regennass. Insgesamt seien zwölf Menschen leicht verletzt worden, vier mussten in Krankenhäuser.

Details zum Unfallhergang gab es bei der Autobahnpolizei am Abend auf Nachfrage keine. Die A40 war zeitweise in Fahrtrichtung Dortmund zwischen den Anschlussstellen Moers-Zentrum und Duisburg-Rheinhausen voll gesperrt; später wurde der Verkehr auf eine der Fahrspuren an der Unfallstelle vorbeigeführt. Bei dem Unfall auf der A42 war der Verkehr laut dem Portal Verkehr.nrw offenbar weniger stark beeinträchtigt.

Zwei Unfälle auf A40 und A42 in fünf Minuten Abstand

Etwa 300 Meter hinter der Anschlussstelle Duisburg-Baerl in Richtung Kamp-Lintfort auf der A42 waren gegen 20 Uhr drei Autos aus bisher nicht bekannten Gründen aufeinander aufgefahren, hieß es bei der Feuerwehr. Vier Insassen seien dabei leicht verletzt worden. Einen Transport in Krankenhäuser hätten sie abgelehnt, berichtete die Feuerwehr.

Um 20.08 Uhr kam der nächste Alarm; auf der A40 waren laut Feuerwehr zwischen den Anschlussstellen Rheinhausen und Homberg ebenfalls drei Autos ineinander gekracht. Zum genauen Schaden gab es am Abend weder von der Polizei noch von der Feuerwehr Informationen. Insgesamt neun Personen seien in den Fahrzeugen gewesen, acht von ihnen waren laut Feuerwehr verletzt. Alle hatten sich selbst aus den Auto befreien können, hieß es auf Nachfrage bei der Feuerwehr.

Vier Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht, berichtete die Feuerwehr. Die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war nach etwa eineinhalb Stunden beendet.

Zur Unfallursache ermittelt die Polizei.

