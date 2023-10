A40 jetzt in Duisburg gesperrt – gute Nachricht zum Auftakt

Duisburg. Die A40 ist jetzt zwischen Kreuz Duisburg und Rheinhausen gesperrt. Zum Start der Sperrung gibt es eine gute Nachricht. Die Verkehrslage im Blog.

Seit Freitagabend ist die A40 zwischen dem Kreuz Duisburg (A40/A59) und der Anschlussstelle Rheinhausen in beide Richtungen komplett gesperrt: Die Autobahn wird in den kommenden zehn Tagen an den ersten Teil der neuen Rheinbrücke angeschlossen. In und um Duisburg droht Dauerstau. Wir berichten im Newsblog über die Verkehrslage:

A40-Sperrung in Duisburg vom 27.10. bis Montag, 6.11., 5 Uhr

In Kürze: Das müssen Sie zur Sperrung wissen

ADAC empfiehlt wegen großer Staugefahr Homeoffice

7 Ausweichrouten im Check

Offizielle Umleitung Nord über A57, A42, A59 – höchste Staugefahr: Berufsverkehr auf A59

Offizielle Umleitung Süd: AS DU-Rheinhausen, L237, Brücke der Solidarität

Weitere Hindernisse: Karl-Lehr-Brückenzug (Ruhrort–Kaßlerfeld) für Pkw gesperrt, Großbaustelle im AK Kaiserberg (A3/A40)

Autobahn A40 in Duisburg jetzt gesperrt: Doch mehr Fahrspuren auf der Umleitungsstrecke frei

23 Uhr: Der Auftakt der Sperrung ist anscheinend reibungslos verlaufen. Die Mitarbeiter auf der Autobahn sind zufrieden. Ins Stocken kam der Verkehr am Abend nur zeitweise im Linksrheinischen, zwischen Moers-Zentrum und Rheinhausen und kurz vor der Sperrung auf Duisburger Seite.

Casper Hradek (Elektro Plange) richtet die Baustelle im Kreuz Duisburg ein: Die Leitbaken stehen und blinken, die Schilder mit dem roten Punkt sind auch platziert. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

22.30 Uhr: Völliger Normalbetrieb auf der A40 aus Richtung Essen, sogar im Abzweig auf die A59 – und das, obwohl die Polizei die Abfahrt auf die A59 Richtung DU-Zentrum gesperrt hatte. Aber selbst auf der A59 floss der Verkehr störungsfrei und geradezu spärlich.

22.07 Uhr: Auch Richtung Essen ist die Sperrung aktiviert. Von Venlo kommend müssen Auto- und Lkw-Fahrer nun spätestens an der AS Rheinhausen runter von der Autobahn. Auf der A40 fahren gerade im Kreuz Duisburg Richtung Venlo die letzten Autos auf die A59 ab. Die nächsten Verkehrsteilnehmer nehmen diesen Weg am Montagmorgen, 6. November – wenn alles glatt läuft.

22 Uhr: Als Letztes werden noch zwei Absperrelemente und ein „Durchfahrt verboten“-Schild aufgestellt. Die Mitarbeiter versehen die Absperrungen mit Lampen.

21.57 Uhr: Die letzte Bake steht auf der Sperrfläche zwischen Parallelspur und Abfahrt auf die A59. Ein Mitarbeiter ruft: „Alles dicht.“ Richtung Venlo ist die A40 jetzt also gesperrt: Die Mitarbeiter des Verkehrssicherungsunternehmens haben alle Spuren vor dem Kreuz Duisburg (A40/A59) blockiert. Man kann jetzt von Osten (Essen, Kaiserberg) kommend nur noch auf die A59 abfahren. Das funktioniert von der ersten Minute der Sperrung an überraschend problemlos.

Kleiner Stau und kleine Feuer am Kreuz Duisburg

21.45 Uhr: Ein mit Baken beladener Lkw fährt im Schritttempo auf der Parallelspur. Mehrere Mitarbeiter heben eine Bake nach der anderen herunter und stellen alle paar Meter eine Bake auf.

21.30 Uhr: Wir sind auf der A40 zwischen dem Kreuz Kaiserberg (A3/A40) und dem Kreuz Duisburg (A40/A59) unterwegs. Die Arbeiter im Auftrag des Bundesautobahnbetriebs sperren nun vor dem Kreuz Duisburg in Richtung Venlo eine Spur nach der anderen ab. Es bildet sich ein zwei Kilometer langer Stau vor der Baustelle. Mitarbeiter der Verkehrssicherungsfirma kleben gelbe Fahrbahnmarkierungen auf den Asphalt auf. Damit sie trotz des Regens haften bleiben, entzünden sie Stück für Stück kleine Feuer. Dadurch verdampft die Feuchtigkeit. Auch in Richtung Essen hatte sich am Abend zwischen Moers-Zentrum und Duisburg-Rheinhausen noch ein zwei Kilometer langer Stau gebildet.

Mitarbeiter der Verkehrssicherungsfirma kleben neue, gelbe Fahrbahnmarkierungen auf. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

A42 seit Freitag Richtung Essen dreispurig befahrbar

21 Uhr: Noch vor der Aktivierung der Sperrung hat uns eine gute Nachricht erreicht: Die A42 im Duisburger Norden ist seit heute zwischen Baerl (linke Rheinseite) und Neumühl (östlich des AK Nord, A42/A59) in Fahrtrichtung Dortmund wieder dreistreifig befahrbar. Zuvor war noch eine Spur auf der Dauerbaustelle gesperrt gewesen. Die neuen Markierungen sind nun aufgebracht. Über die A42 wird der Verkehr während der Sperrung umgeleitet. Es drohte ein zusätzlicher Engpass.

Die offiziellen Ausweichstrecken während der Sperrung:

Das ist die offizielle Umleitungsempfehlung der Deges und der Autobahn GmbH: Achtung, höchste Staugefahr!

