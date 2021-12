Technischer Defekt A40 in Duisburg: Lkw kracht in liegengebliebenen Opel

Duisburg. Eine Frau (24) ist bei einem Unfall auf der A40 schwer verletzt worden. Ein Lkw war auf einen im Dunkeln liegengebliebenen Opel aufgefahren.

Bei einem tragischen Auffahrunfall auf der A40 ist am Montagabend eine 24-Jährige aus Duisburg schwer verletzt worden. Ein Lkw war auf das Auto geprallt, in dem die Frau saß. Dass die Schwerverletzte in Duisburg wohnt, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Düsseldorf am Dienstag auf Nachfrage. Die Unfallursache ist noch nicht vollends geklärt.

Den ersten Ermittlungen nach war der Opel Astra, in dem die 24-Jährige als Beifahrerin unterwegs war, auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Dortmund „kurz nach der Auffahrt der Anschlussstelle Duisburg-Häfen“ liegen geblieben, berichtet die Polizeipressestelle. Als Ursache geben die Ermittler „einen technischen Defekt“ an. „Dabei erlosch auch die Beleuchtung des Opels.“

Sattelzug fährt auf A40 in Duisburg auf liegengebliebenes Auto auf – 24-Jährige schwer verletzt

In dieser brenzligen Situation sei der Fahrer, ein 22-Jähriger aus Duisburg, ausgestiegen, um ein Warndreieck aufzustellen. Die 24-Jährige sei dagegen im Wagen sitzen geblieben. Der Fahrer eines auf der rechten Spur nachfolgenden Sattelzuges, so die Polizei, „erkannte den liegengebliebenen Pkw zu spät und prallte fast frontal auf das Heck des Opels.“ Am Steuer des Lkw saß demnach ein 49-Jähriger aus Marl.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Duisburgerin musste nach dem Zusammenprall mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Sattelzuges und der 22-Jährige blieben laut Polizei unverletzt.

Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme kam es auf der Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg