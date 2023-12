Autobahn A40: Engpass wegen Baustelle in Duisburg – die Details

Duisburg Die Autobahn GmbH saniert auf der A40 zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Rheinhausen und Duisburg-Homberg die Fahrbahn – die Folgen.

Die Autobahn GmbH Rheinland saniert am Montag, 18. Dezember, auf der A40 zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Rheinhausen und Duisburg-Homberg die Fahrbahn. Der Verkehr wird in Fahrtrichtung Dortmund zwischen 9 und 15 Uhr auf einer Länge von etwa 50 Metern einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

