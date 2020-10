A40-Brücke Neuenkamp: Nur eine Fahrspur am Wochenende

Duisburg. Auf der A40 zwischen Duisburg-Neuenkamp und Homberg wird im Zuge des Autobahnaus- und Brückenneubaus die Verkehrsführung am Wochenende einspurig.

Autofahrer müssen sich an diesem Wochenende im Zusammenhang mit dem Neubau der Rheinbrücke Neuenkamp und dem Ausbau der Autobahn A 40 zwischen den Anschlussstellen Homberg und Häfen auf Verkehrseinschränkungen einstellen. Von Samstag, 24. Oktober, 17 Uhr, bis Sonntag, 25. Oktober, 5 Uhr, wird die A 40, Fahrtrichtung Dortmund, zwischen der Bestandsbrücke Neuenkamp bis zur Anschlussstelle Duisburg-Häfen, auf einer Länge von rund 2,5 Kilometern, auf einen Fahrstreifen eingeengt – und in Fahrtrichtung Venlo, in Höhe der Anschlussstelle Homberg, auf einer Länge von rund 0,5 Kilometern. Grund sind Fahrbahnmarkierungsarbeiten.

Grundsätzlich liegen die Arbeiten für den Neubau der A40-Rheinbrücke in Duisburg-Neuenkamp derzeit voll im Zeitplan. Schon 2023 soll das erste, südlich neben der bestehenden Brücke Teilbauwerk fertig sein. Im Juni haben die Bauarbeiten für die neue Rheinbrücke so richtig begonnen, den Auftrag für das Kernstück des Projekts hat die Hochtief AG gemeinsam mit der Zwickauer Sonderstahlbau GmbH und Plauen Stahl Technologie GmbH erhalten.

Auf Homberger Stadtgebiet und in Neuenkmap geht es derweil mit großen Schritten weiter. Tiefe Löcher, große Bagger und Drehbohrgeräte zeugen davon. Anfang 2021 sollen die Pfeiler stehen, auf die wir die Brücke setzen werden“, sagt Projektleiter Knut Ewald von der Deges. Die Pfeiler sind aus aus Stahlbeton – insgesamt werden bei dem 365,5 Millionen Euro teuren Projekt 33.000 Tonnen Stahl verbaut. Der kommt im Unterschied zum Brückenbau auf der A1 bei Leverkusen aber nicht aus China, sondern aus Österreich und Deutschland, zum Beispiel aus dem Saarland. In Ungarn, Tschechien und Deutschland wird der Stahl zu den passenden Bauteilen für die Brücke verarbeitet. (R.K.)

Weitere Infos zum dem Projekte: https://www.deges.de/projekte/projekt/a-40-ausbau-der-autobahn-und-ersatzneubau-der-rheinbruecke-duisburg-neuenkamp/