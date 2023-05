A40/A3: Engpässe im Autobahnkreuz Kaiserberg – die Gründe

Autofahrer müssen an diesem Wochenende mit mehreren Engpässen im Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg rechnen – die Gründe.

Duisburg. Autofahrer müssen am Wochenende mit mehreren Engpässen im Kreuz Duisburg-Kaiserberg rechnen. Das sagt die Autobahn GmbH Rheinland.

Die Autobahn GmbH Rheinland kündigt fürs Pfingstwochenende Verkehrsbehinderungen im Kreuz Kaiserberg in Duisburg an. Sie sperrt im Autobahnkreuz erstens von Freitag, 26. Mai, 20 Uhr, bis Montag, 29. Mai, 5 Uhr, die Verbindungen von der A40 auf die A3 in Fahrtrichtung Köln. Der Grund: Die Fahrbahndecke wird saniert.

Während der Arbeiten ist auf der A3 im Autobahnkreuz in Fahrtrichtung Köln nur ein Fahrstreifen frei. Es ist mit Engpässen zu rechnen. Umleitungen für die gesperrten Verbindungen sollen mit dem roten Punkt markiert werden.

Engpässe im Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg: Auch Sperrung Richtung Dinslaken

Darüber hinaus sperrt die Autobahn GmbH Rheinland von Freitag, 26. Mai, 22 Uhr, bis Samstag, 27. Mai, 6 Uhr, auf der A3 im Kreuz Kaiserberg einen Fahrstreifen in Richtung Dinslaken.

In dieser Zeit wird eine Verkehrszeichenbrücke abgebaut. Auch hier ist während der Arbeiten nur ein Fahrstreifen frei.

