Die Autobahn GmbH Rheinland ist für den großen Um- und Ausbau des Kreuzes Kaiserberg in den nächsten acht Jahren verantwortlich.

Kreuz Kaiserberg A3 in Duisburg: Engpässe am Wochenende im Kreuz Kaiserberg

Duisburg. Autofahrer müssen sich am Wochenende (4./5. Februar) auf Engpasse im Kreuz Kaiserberg einstellen. Details zu den Sperrungen und zum Anlass.

Auf der A3 ist im Autobahnkreuz Kaiserberg in Duisburg am Samstag und Sonntag (4./5. Februar) jeweils von 8 bis 17 Uhr in Richtung Köln nur ein Fahrstreifen frei.

Dies hat die Autobahn GmbH Rheinland mitgeteilt. Sie verlängert die Baustellenverkehrsführung für zukünftige Arbeiten an der Brücke der A3 über der A40. Alle Verbindungen im Kreuz Kaiserberg bleiben bestehen.

Der Hintergrund: In den nächsten acht Jahren wird das Kreuz Kaiserberg um- und ausgebaut. Alle Brückenbauwerke sowie die Verbindungsrampen im Kreuz werden erneuert und deren Querschnitte an die aktuellen Standards angepasst. Zudem wird auf der A3 und der A40 im Bereich des Kreuzes jeweils in beide Fahrtrichtungen ein Fahrstreifen angebaut. Priorität beim Ausbau des Kreuzes haben die Brücken der A3 über die Gleise der Deutschen Bahn und über die A40.

