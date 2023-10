Beifahrer verhindert Unfall: A3 für Rettungseinsatz gesperrt

Die A3 wurde in Duisburg für den Rettungseinsatz gesperrt, für den ein Rettungshubschrauber auf der Autobahn landete. (Archivbild)

Duisburg. Ein Beifahrer hat mit seiner Reaktion wohl einen schlimmen Lkw-Unfall auf der A3 verhindert. Für den Fahrer (57) kam der Rettungseinsatz zu spät.

Ein junger Beifahrer hat mit seiner schnellen Reaktion vermutlich einen Lkw-Unfall auf der A3 bei Duisburg verhindert.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Das war am Donnerstagabend passiert: Der 57-jährige Fahrer eines Klein-Lkw mit Anhänger aus Niedersachsen verlor gegen 18 Uhr plötzlich das Bewusstsein. Dabei fuhr das Gespann gerade auf der mittleren von drei Spuren in Richtung Köln, wie die Autobahnpolizei am Freitag zu dem Notfall mitteilte.

Rettungseinsatz mit Hubschrauber auf der A3 in Duisburg: 57-Jähriger stirbt nach medizinischem Notfall

Der 22-jährige Beifahrer griff nach dem Lenkrad und steuerte das Gespann ohne Kollision mit anderen Verkehrsteilnehmern nach rechts auf den Standstreifen, schilderte die Autobahnpolizei. Hier kam der 3,5 Tonnen-Lkw mit Anhänger zum Stehen.

Der Beifahrer und herbeigeeilte Ersthelfer versorgten den Fahrer, den Rettungskräfte per Hubschrauber in ein Krankenhaus flogen. Dort verstarb der 57-Jährige aus der Region Hannover, wie die Polizei weiter mitteilte. Für das Landen des Rettungshubschraubers auf der Fahrbahn war die A3 in beide Richtungen eine halbe Stunde gesperrt. (mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg