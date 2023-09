Vier Verletzte Junger Audifahrer verliert Kontrolle auf A59 in Duisburg

Duisburg. Auf der A59 in Duisburg gab es in der Nacht zu Samstag einen schweren Unfall. Der Motorblock des Audi prallte in die Lärmschutzwand.

Schwerer Unfall auf der A59 in Duisburg: Vier Männer sind am frühen Sonntagmorgen schwer verletzt worden. Der Fahrer (19) hatte laut Polizei die Kontrolle über seinen Audi verloren – der Wagen landete auf der Leitplanke. Rettungskräfte brachten die vier Verletzten in Krankenhäuser. 22 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Unfall auf A59: Audifahrer (19) könnte betrunken gewesen sein

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sei der Fahranfänger Richtung Dinslaken unterwegs gewesen, als er an der Anschlussstelle Duissern die Kontrolle verlor, schreibt die Polizei. Das Auto prallte nach links gegen die Beton-Mittelleitplanke, drehte sich um die eigene Achse und wurde über das Ende der rechten Leitplanke in die Luft katapultiert. Das Fahrzeug blieb schließlich auf der Leitplanke stehen. Der Motorblock wurde aus dem Motorraum gerissen und durchschlug die Schallschutzmauer, schreibt die Polizei weiter.

Die vier jungen Duisburger (19, 21, 22 und 22 Jahre) wurden allesamt schwer verletzt. Während der Unfallaufnahme ergaben sich laut Polizei Hinweise darauf, dass der Fahrer betrunken gewesen sein könnte. Die Ermittlungen dauern an.

