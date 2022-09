Die A 59 war in Duisburg nach einem Unfall voll gesperrt (Archivbild).

Unfall Schwerer Unfall auf A 59 in Duisburg: Auto überschlägt sich

Duisburg. Ein Auto hat sich bei einem Unfall auf der A 59 in Duisburg überschlagen. Auf der Autobahn kam es zu großen Verkehrseinschränkungen.

Die A 59 in Fahrtrichtung Dinslaken ist in Duisburg am Mittwochmorgen nach einem Unfall voll gesperrt gewesen.

Nach ersten Informationen der Autobahnpolizei prallten an der Abfahrt Duisburg Zentrum zwei Autos zusammen. Ein Wagen überschlug sich. Drei Menschen wurden verletzt, eine Person sogar schwer.

Einsatzkräfte waren auf Autobahn bei den Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme aktiv. Die Vollsperrung konnte gegen 10 Uhr aufgehoben werden.

