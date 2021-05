Seit dem 12. April decken Metallplatten auf der A 59 in Duisburg diesen bis zu 15 Zentimeter breiten Spalt am Fahrbahnübergang der Grunewaldbrücke ab. Die Autobahn GmbH Rheinland musste nun gebrochene Haltebolzen der Behelfskonstruktion austauschen.

A 59 A 59 in Duisburg: Teilsperrung wird in Kürze aufgehoben

Duisburg. Die Teilsperrung auf der A 59 zwischen Duisburg-Hochfeld und Wanheimerort wird in Kürze aufgehoben. Das ist der Grund für den Verkehrsengpass.

Die Teilsperrung auf der A 59 zwischen Duisburg-Hochfeld und Wanheimerort soll am Mittwochmittag, 26. Mai, aufgehoben werden Dies teilte Tobias Zoporowski, Sprecher der zuständigen Autobahn GmbH Rheinland auf Nachfrage der Redaktion mit. Eine konkrete Uhrzeit konnte er aber nicht nennen.

Derzeit ist der Bereich also noch teilweise gesperrt. Der Verkehr staut sich aktuell in Richtung Duisburg zwischen Duisburg-Zentrum und Wanheimerort auf einer Strecke von einem Kilometer.

Schäden an Behelfskonstruktion auf A 59 in Duisburg werden derzeit behoben

Schäden an der Übergangskonstruktion („Fly-over“) der Grunewaldbrücke werden derzeit repariert. Haltebolzen für das Provisorium waren laut Zoporowski gebrochen, Metallplatten hatten sich bereits leicht verschoben.

„Das haben wir uns natürlich so nicht gewünscht“, so der Sprecher der Autobahn GmbH. „Aber über diese Platten fahren eben auch tonnenschwere Lkw.“ Die Behelfskonstruktion sei zwar ebenfalls für den Schwerlastverkehr ausgelegt, aber es handele sich am Ende um ein Provisorium.

„Wir haben schnell reagiert, tauschen jetzt die Haltebolzen aus und werden die Grunewaldbrücke weiter engmaschig kontrollieren“, so Zoporowski. „Es gibt derzeit im Ruhrgebiet kein Bauwerk, das wir stärker im Auge haben als diese Brücke.“

Metallplatten überdecken bis zu 15 Zentimeter breiten Spalt am Fahrbahnübergang

Mit ihr muss sich die Autobahn GmbH Rheinland seit dem 8. April sehr intensiv beschäftigen. An jenem Donnerstagmorgen hatte die Autobahnmeisterei Duisburg einen bis zu 15 Zentimeter breiten Spalt am Fahrbahnübergang entdeckt, der seit Montag, 12. April, mit Metallplatten provisorisch abgedeckt wird. Der Verkehr konnte so nach einer Vollsperrung wieder in beiden Fahrtrichtungen mit Tempo 40 im Bereich der Schadensstelle freigegeben werden.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Behelfskonstruktion sorgt seitdem aber immer wieder für Ärger. Zweimal musste die Autobahn GmbH Rheinland bereits nachbessern, weil sich Anwohner über den Lärm von darüberfahrenden Fahrzeugen beschwert hatten.

Wie lange das Provisorium bleibt, kann Zoporowski nicht genau sagen. Noch vor den Sommerferien sollen allerdings die Arbeiten beginnen, um den eigentlichen Schaden am Fahrbahnübergang zu beheben.

Autofahrer müssen sich auf längere Einschränkungen einstellen

„Wir wollen uns dann Stück für Stück von der einen auf die andere Seite vorarbeiten“, so der Sprecher. „Das Ganze wird nach ersten Schätzungen ein halbes Jahr dauern. Bei der Instandsetzung sollen je Fahrtrichtung aber zwei Behelfsfahrspuren aufrechterhalten bleiben.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg