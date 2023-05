Die A 59 ist in Duisburg derzeit gesperrt. (Archivbild)

Unfall A 59 in Duisburg nach Motorradunfall voll gesperrt

Duisburg. Die A 59 ist am Montagnachmittag in Duisburg nach einem Unfall im Mercatortunnel gesperrt. Der aktuelle Stand zur Sperrung der Autobahn.

Die A 59 ist in Duisburg nach einem Unfall am Montagnachmittag in Fahrtrichtung Dinslaken gesperrt.

Nach ersten Informationen der Feuerwehr kam es um kurz nach 14 Uhr im Mercatortunnel zu einem „Alleinunfall“ eines Motorradfahrers. Der Rettungshubschrauber Christoph 9 flog die Unfallstelle an. Die Bergungsarbeiten laufen.

Autofahrer werden an der Abfahrt Duisburg-Zentrum von der Autobahn geführt. Auf den innerstädtischen Straßen haben sich Staus gebildet.

Wie lange die Sperrung auf der Autobahn andauert, ist noch offen.

