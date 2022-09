A 59 in Duisburg: Mann wirft Ast auf Auto eines 55-Jährigen

Duisburg. Ein Unbekannter hat einen Ast von einer Brücke über der A 59 in Duisburg geworfen. Der Van eines 55-Jährigen wurde getroffen. Kripo ermittelt.

Ein 55-Jähriger hat am Montagabend eine äußerst kritische Situation auf der A 59 in Duisburg unverletzt überstanden. Ein Unbekannter hatte gegen 20.15 Uhr einen etwa 70 Zentimer langen Ast von der Brücke an der Dr.-Hans-Böckler-Straße in Aldenrade geworfen.

Der Mann war auf der Autobahn in Richtung Dinslaken unterwegs, als der Ast auf seinem Van einschlug. Schon vorher hatte er die männliche Person auf der Brücke bemerkt, dachte allerdings diese hätte den Arm gehoben, um zu winken.

Ast auf die A 59 in Duisburg geworfen: Kripo ermittelt

Das Fahrzeug des 55-Jährigen wurde bei dem Vorfall beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehrs und sucht nach dem Täter, der zur Tatzeit dunkle Kleidung trug.

Hinweise aus der Bevölkerung nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 35 unter 0203 280 0 entgegen.

Die Polizei Duisburg fahndet nach dem Unbekannten. Foto: Funke Foto Service / FFS

