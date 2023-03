Die Autobahn GmbH Rheinland sperrt am Samstag, 25. März, von 8 Uhr bis 20 Uhr auf der A59 die Ausfahrt Duisburg-Alt-Hamborn in Fahrtrichtung Düsseldorf – der Grund.

A59 A 59 in Duisburg: Ausfahrt Alt-Hamborn gesperrt – der Grund

Duisburg. Die Autobahn GmbH Rheinland sperrt am Samstag auf der A 59 die Ausfahrt Duisburg-Alt-Hamborn in Fahrtrichtung Düsseldorf. Das ist der Grund.

Die Autobahn GmbH Rheinland sperrt am Samstag, 25. März, von 8 Uhr bis 20 Uhr auf der A 59 die Ausfahrt Duisburg-Alt-Hamborn in Fahrtrichtung Düsseldorf. Sie führt in dieser Zeit Kampfmittelerkundungen durch.

Eine Umleitung ist ausgeschildert und führt über die Anschlussstelle Duisburg-Neumühl der A 42.

