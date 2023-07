Auf der A 59 staute sich der Verkehr bis in die Innenstadt.

Feuerwehreinsatz A 59: Auto steht in Flammen – Feuerwehr rückt aus

Duisburg. Ein Auto ist auf der A 59 in Duisburg in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr musste ausrücken, es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Ein brennendes Auto hat am Donnerstagvormittag auf der A 59 in Duisburg für Einschränkungen gesorgt.

Der Wagen war nach Angaben der Feuerwehr auf der Fahrbahn in Richtung Norden gegen 10.35 Uhr in Höhe der Ausfahrt Ruhrort in Flammen aufgegangen. Mit 700 Litern Löschwasser bekämpften die Einsatzkräfte das Feuer.

Während des Einsatzes bildete sich ein kilometerlanger Stau.

