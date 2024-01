A 59: Anschlussstelle in Duisburg wird drei Wochen gesperrt

Die Sperrung der A59-Anschlussstelle in Duisburg beginnt schon am 19. Januar.

Duisburg Drei Wochen lang wird die Anschlussstelle Großenbaum der A 59 in Duisburg gesperrt. Betroffen ist allerdings nur eine Fahrtrichtung der Autobahn.

Autofahrer in Duisburg müssen sich auf die nächste Sperrung im Verlauf einer Autobahn einstellen: Drei Wochen lang wird die Anschlussstelle Großenbaum der A 59 gesperrt. Die Baustelle der Autobahn GmbH Rheinland steht in Zusammenhang mit dem Großprojekt Sanierung der A 59 im Duisburger Süden.

A 59 in Duisburg: Anschlussstelle Großenbaum ab Freitag gesperrt

Ab Freitagabend, 19. Januar, wird um 20 Uhr die Anschlussstelle Großenbaum in Fahrtrichtung Dinslaken gesperrt. Umleitungen sind mit dem roten Punkt ausgeschildert.

Während der dreiwöchigen Sperrung baut die Autobahn GmbH im Bereich der Anschlussstelle den Seitenstreifen aus. Dieser wird nach Angaben einer Sprecherin 1,50 Meter breiter, damit ein weiterer Fahrstreifen entstehen kann.

Das ist nötig, damit auch während der Autobahnsanierung der Verkehr auf vier Spuren weiter fließen kann. „Sie werden die ganze Zeit zwei Fahrstreifen in jede Richtung zur Verfügung haben“, kündigt die Sprecherin der Autobahn GmbH an – Sperrungen im Verlauf der für vier Jahre geplanten Umbauarbeiten ausgenommen.

Die Autobahn GmbH kündigt außerdem an: Bei der anschließenden Sanierung der A59 zwischen Duisburg-Buchholz und dem Autobahnkreuz Duisburg-Süd in Fahrtrichtung Düsseldorf wird der Verkehr auf drei Fahrstreifen auf der Richtungsfahrbahn Dinslaken und auf einem Fahrstreifen auf der Richtungsfahrbahn Düsseldorf geführt.

A 59: Sperrung der Autobahn-Anschlussstelle Duisburg-Großenbaum dauert bis Februar

Die Anschlussstelle Großenbaum der A 59 in Duisburg wird nur in Richtung Dinslaken gesperrt. Auf die A 59 in Fahrrichtung Düsseldorf können Kfz-Nutzer an der Anschlussstelle Großenbaum weiterhin auffahren.

Die Sperrung der Anschlussstelle Großenbaum soll dauern bis Freitag, 9. Februar.

