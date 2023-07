A 42 und A 59: Sperrung am Autobahnkreuz Duisburg-Nord

Arbeiten am Autobahnkreuz Duisburg-Nord führen am Wochenende zu Verkehrsbehinderungen.

Duisburg. Wegen Arbeiten am Autobahnkreuz Duisburg-Nord kommt es zu Einschränkungen auf A 42 und A 59. So wird der Verkehr am Wochenende umgeleitet.

Arbeiten am Autobahnkreuz Duisburg-Nord führen am Wochenende zu Verkehrsbehinderungen. Die Autobahn GmbH Rheinland arbeitet von Freitag, 7. Juli, um 20 Uhr, bis Montag, 10. Juli, um 5 Uhr an der Entwässerung und sondiert den Boden für den zukünftigen Ausbau der A 59.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

In dieser Zeit ist auf der A 42 in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort nur ein Fahrstreifen frei. Während gearbeitet wird, sperrt die Autobahn GmbH außerdem die Verbindung von der A 59 in Fahrtrichtung Düsseldorf auf die A 42 in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort.

Die Umleitung für die gesperrte Verbindung ist mit dem roten Punkt beschildert und führt über die Anschlussstelle Duisburg-Ruhrort.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg