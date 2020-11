A 42: Engpässe im Duisburger Norden in der kommenden Woche

Duisburg. Pendler im Duisburger Norden müssen sich in der kommenden Woche auf Einschränkungen auf der A 42 einstellen. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten.

Pendler müssen sich in der kommenden Woche im Duisburger Norden auf Einschränkungen auf der Autobahn 42 einstellen. Wie die Straßen NRW-Regionalniederlassung Ruhr mitteilt, werden die Verkehrsführungen zwischen dem Autobahnkreuz Duisburg-Nord und der Anschlussstelle Duisburg-Beeck auf die Richtungsfahrbahn Dortmund verlegt. Der Grund dafür sind Sanierungsarbeiten .

Konkret ist deshalb am Mittwoch, 25. November, von 9 bis 12 Uhr in Fahrtrichtung Dortmund nur ein Fahrstreifen frei sowie am Freitag, 27. November, von 8 bis 11 Uhr die Fahrbahn in Richtung Kamp-Lintfort auf eine Spur verengt.

A42: Schweißarbeiten an der Brücke „Bahnhof Grünestraße“

Bis Ende Dezember werden zusätzliche Schweißarbeiten an den Stahlträgern der Brücke „Bahnhof Grünstraße“ durchgeführt, so der Landesbetrieb Straßenbau NRW . Deshalb wird der Verkehr in diesem Bereich für etwa vier Wochen vollständig über die Richtungsfahrbahn Dortmund geleitet.

Im Anschluss wird die Verkehrsführung ein weiteres Mal umgebaut, so dass dann dem Verkehr in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort ab der Bogenbrücke „Bahnhof Grünstraße“ wieder drei normalbreite Fahrstreifen zur Verfügung stehen. In Fahrtrichtung Dortmund können aufgrund der anstehenden Sanierung des Brückenbauwerks über die Hamborner und die Beecker Straße nur zwei Fahrstreifen freigegeben werden.

Der Autobahnabschnitt der A42 bei Duisburg wurde in den 1970er Jahren als wichtige Ost-West-Verbindung zwischen dem Ruhrgebiet und dem Niederrhein gebaut und bisher nie grundlegend saniert. Straßen NRW hat deshalb im Jahr 2015 begonnen, die zahlreichen Brückenbauwerke in diesem Bereich instand zu setzen sowie den Lärmschutz und die Fahrbahn zu erneuern.