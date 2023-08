A 40 und A 3: Sperrung am Kreuz Kaiserberg bei Duisburg

Am Kreuz Kaiserberg kommt es am Wochenende zu Einschränkungen.

Duisburg. Wegen Sanierungsarbeiten wird das Autobahnkreuz Kaiserberg bei Duisburg zum Teil gesperrt. Betroffen sind die Autobahnen A 40 und A 3.

Am Kreuz Kaiserberg kommt es am Sonntag (6. August) zu Verkehrseinschränkungen. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, wird an diesem Tag von 8 Uhr bis 16 Uhr die Verbindung von der A 40 in Fahrtrichtung Dortmund auf die A 3 in Fahrtrichtung Arnheim gesperrt.

Grund für die Sperrung sei die Sanierung der Fahrbahn auf der Verbindungsrampe. Eine Umleitung soll ausgeschildert werden.

