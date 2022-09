Die A40 in Duisburg ist am Wochenende in Richtung Essen voll gesperrt.

Verkehr A 40 in Duisburg: Sperrung für Reparaturarbeiten steht an

Duisburg. Die A 40 wird in Duisburg am Wochenende in Fahrtrichtung Essen voll gesperrt. Die Umleitungen werden großräumig eingerichtet.

Die A 40 wird in Duisburg am Wochenende gesperrt: Von Freitag, 30. September, 21 Uhr, bis Samstag, 1. Oktober, 11 Uhr, ist die Fahrtrichtung Essen zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Rheinhausen und Duisburg-Häfen voll gesperrt.

Fahrbahndecke der A40-Rheinbrücke wird repariert

Die Autobahn GmbH Rheinland führt in dieser Zeit Reparaturarbeiten an der Fahrbahndecke auf der Rheinbrücke Neuenkamp durch. Großräumige Umleitungen führen den Verkehr bereits ab dem Autobahnkreuz Moers von der A 40 über die A 57 in Fahrtrichtung Nijmegen, dann ab dem Autobahnkreuz Kamp-Lintfort über die A 42 in Fahrtrichtung Oberhausen.

Ab dem Autobahnkreuz Duisburg-Nord geht es dann weiter über die A 59 in Fahrtrichtung Düsseldorf und im Autobahnkreuz Essen wieder auf die A 40 in Fahrtrichtung Essen.

