Im Zuge des Neubaus der A40-Rheinbrücke ist die Autobahn in Duisburg am Wochenende nur einspurig befahrbar. (Archivbild)

Verkehr A 40 in Duisburg: Am Wochenende nur einspurig befahrbar

Duisburg. Am Wochenende ist die A 40 in Duisburg nur einspurig befahrbar. Im Zuge des Neubaus der Rheinbrücke stehen Arbeiten am Mittelstreifen an.

Die A40 in Duisburg ist am Samstag, 30. September, von 5 bis 20 Uhr im Bereich Hafenbahn-Überführung und Anschlussstelle Häfen-Ost in beiden Fahrtrichtungen nur einspurig befahrbar. Die Verkehrseinschränkung ist wegen des Neubaus der Rheinbrücke Neuenkamp nötig, im Streckenabschnitt wird die Mittelstreifenüberfahrt an die künftige Verkehrsführung angepasst.

Es folgt an gleicher Stelle in Fahrtrichtung Venlo eine weitere Einschränkung am Freitag, 6. Oktober, sowie am Montag, 9. Oktober, jeweils von 20 bis 5 Uhr. Die Projektgesellschaft Deges berichtet, dass dann weitere Arbeiten an der Mittelstreifenüberfahrt nötig sind.

