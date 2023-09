Das erste Bauwerk der neuen A40-Rheinbrücke nähert sich der Eröffnung. Zuvor machen es Maßnahmen erforderlich, dass die Autobahn am Sonntag in Höhe der Anschlussstellen Häfen nur einspurig nutzbar ist.

Verkehr A 40 in Duisburg: Am Sonntag nur einspurig nach Dortmund

Duisburg. Für den Ausbau der A40 in Duisburg läuft der Verkehr am Sonntag nur einspurig. Danach werden bereits erste neue Fahrstreifen in Betrieb genommen.

Für den Ausbau der A40 in Duisburg und den Bau der neuen Rheinbrücke Neuenkamp ist eine Verkehrseinschränkung geplant: Am Sonntag, 17. September, ist die Fahrbahn in Richtung Dortmund nur einspurig.

Zwischen 8 Uhr und 24 Uhr besteht die Verengung zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Häfen-West und Duisburg-Häfen-Ost, teilt Projektmanager Deges mit. Grund ist demnach die Einrichtung einer Inselbaustelle für die nächste Verkehrsphase.

Von Montag, 18. September, bis Dienstag, 31. Oktober, soll der Verkehr auf der A 40 in Fahrtrichtung Dortmund bereits auf der neuen Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen fließen.

