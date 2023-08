A 3: Engpass zwischen Duisburg und Oberhausen droht

Die Autobahn GmbH sperrt am Sonntag, 3. September, auf der A3 im Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg einen Fahrstreifen in Richtung Oberhausen – die Details.

Duisburg/Oberhausen. Auf der A3 ist am Sonntag im Duisburger Kreuz Kaiserberg ein Fahrstreifen in Richtung Oberhausen gesperrt. Was Autofahrer zudem beachten müssen.

Die Autobahn GmbH Rheinland sperrt am Sonntag, 3. September, auf der A3 im Autobahnkreuz Kaiserberg einen Fahrstreifen in Richtung Oberhausen. Von 8 Uhr bis 18 Uhr ist zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Wedau und Oberhausen-Lirich nur eine Fahrspur frei.

Die Autobahngesellschaft des Bundes ändert die Verkehrsführung in der Baustelle, so dass nach dem Wochenende der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen auf den östlichen Teil der A3 geführt wird. Damit wird der in den Herbstferien geplante Abriss der A3-Brücke vorbereitet, die dort in Fahrtrichtung Köln über die Gleise der Deutschen Bahn führt.

Arbeiten auf der A3 in Duisburg: Gefahr von Staus vor Kreuz Kaiserberg

Während auf der A3 gearbeitet wird und im Baustellenbereich nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht, kann es in den Spitzenzeiten auf der A3 in Fahrtrichtung Oberhausen vor dem Autobahnkreuz Kaiserberg zu Beeinträchtigungen und Staus kommen.

In diesen Stoßzeiten rät die Autobahn GmbH, sich vor Fahrtantritt via Verkehrsfunk oder Karten-Diensten mit Live-Verkehrsdaten über die geplante Strecke zu informieren.

