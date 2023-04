A 3/A 40: Verbindungen im Kreuz Duisburg-Kaiserberg gesperrt

Duisburg. Die Autobahn GmbH sperrt im Kreuz Duisburg-Kaiserberg die Verbindungen von der A 40 auf die A 3 in Richtung Köln – die Hintergründe.

Die Autobahn GmbH Rheinland sperrt kurzfristig von Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 22 Uhr, im Kreuz Duisburg-Kaiserberg die Verbindungen von der A 40 auf die A 3 in Fahrtrichtung Köln. In den Überleitungen von der A 40 aus Venlo sowie aus Essen kommend auf die A3 in Richtung Köln wird in der Zeit an den Schutzeinrichtungen gearbeitet. Umleitungen sind ausgeschildert.

