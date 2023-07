A 1: Duisburger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Duisburg/Hollenstedt. Ein Duisburger (32) hat sich auf der A 1 im Norden Deutschlands eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Ein Unfall beendet die Flucht.

Wie die Polizeiinspektion Harburg berichtet, hatten Beamte der Autobahnpolizei Winsen das verdächtige Auto gegen 0.25 Uhr am frühen Dienstagmorgen auf einem Parkplatz Hollenstedt bemerkt. Als die Polizisten die zwei Insassen kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas.

Er raste über die A 1 in Richtung Bremen. An der Autobahnausfahrt Hollenstedt verließ er die A 1. Ein Unfall in der kleinen Ortschaft beendete dann jedoch die Flucht.

Im Auto des Duisburger entdeckte die Polizei Diebesgut

Der 32 Jahre alte Duisburger am Steuer des Fluchtwagens und seine Beifahrerin (27) überstanden den Unfall unverletzt. In dem Wagen entdeckten die Einsatzkräfte hochwertiges Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro. Überwiegend handelt es sich dabei um Elektrohausgeräte. Zudem fanden die Beamten mehrere gefälschte Autokennzeichen. Einen Führerschein besitzt der Duisburger obendrein nicht.

Ihn und seine Komplizin erwartet nun ein Strafverfahren. Wegen fehlender Haftgründe bleiben sie vorerst auf freiem Fuß.

