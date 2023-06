91-Jährige verfolgt und beraubt: Polizei fahndet mit Fotos

Gelsenkirchen/Duisburg. Zwei Männer sollen eine 91-Jährige von Duisburg bis nach Gelsenkirchen verfolgt und dort ausgeraubt haben. Die Polizei fahndet jetzt mit Fotos.

Die Polizei sucht mit Hilfe von Bildern aus Überwachungskameras nach zwei Tatverdächtigen, die eine 91 Jahre alte Frau von Duisburg bis nach Gelsenkirchen verfolgt und dort ausgeraubt haben sollen.

Die beiden Unbekannten werden verdächtigt, die Seniorin am Samstag, 29. April 2023, gegen 5 Uhr vom Hauptbahnhof Duisburg aus über den Hauptbahnhof Gelsenkirchen und anschließend in einer Straßenbahn bis zu ihrer Wohnanschrift in Buer verfolgt zu haben. Nach kurzer Ansprache habe einer der Tatverdächtigen der Frau ihre Handtasche entrissen und sie dabei an der Hand verletzt.

Die Polizei fahndet nach diesem Mann, der Ende April eine Seniorin beraubt haben soll. Foto: Polizei

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft seien, habe das Amtsgericht nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240 zu melden.

Das ist der zweite Tatverdächtige. Foto: Polizei

