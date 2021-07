89-Jährige in Duisburger Park überfallen – Krankenhaus

Der Täter schlug am Mittwochnachmittag im Jubiläumshain in Duisburg zu.

Duisburg. Ein Unbekannter hat eine 89-Jährige in einem Park im Duisburger Norden überfallen. Die Seniorin musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag eine 89-Jährige im Jubiläumshain im Duisburger Norden überfallen.

Gegen 17 Uhr schlug der Täter in der Nähe des Wasserspielplatzes zu: Der Mann riss so heftig an der beigefarbenen Handtasche der Frau, dass die Seniorin stürzte und sich Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Der Räuber rannte mit der Beute in Richtung Bayernstraße davon. Die Kripo sucht nun nach ihm. Laut Beschreibung soll er groß und sehr schlank sein. Zum Tatzeitpunkt trug er helle Kleidung. Hinweise zu dem Mann nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280 0 entgegen.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg