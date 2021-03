Ein Rettungswagen brachte den 17-Jährigen nach dem Unfall in Duisburg-Großenbaum in ein Krankenhaus.

Unfall 84-Jähriger fährt Mopedfahrer (17) in Duisburg an – Klinik

Duisburg. Ein 84-Jähriger hat in Duisburg-Großenbaum beim Abbiegen auf die A 59 einen jungen Mopedfahrer übersehen. Es kam zum Zusammenprall.

Ein 17 Jahre alter Mopedfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall an der A-59-Auffahrt in Großenbaum verletzt worden.

Nach Erkenntnissen der Polizei wollte ein 84-Jähriger mit seinem Ford um 13.50 Uhr vom Altenbrucher Damm links auf die Autobahn abbiegen. Dabei übersah er offenbar den Jugendlichen auf seinem Moped, es kam zum Zusammenprall. Der 17-Jährige stürzte auf die Fahrbahn.

Unfall in Duisburg-Großenbaum: Mopedfahrer in Klinik behandelt

Ein Rettungswagen brachte den Mopedfahrer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.