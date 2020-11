Die Polizei Duisburg ist am Montagabend nach Hochfeld ausgerückt.

Polizeieinsatz 65-Jähriger wirft in Hochfeld Glasflaschen aus dem Fenster

Duisburg. Ein 65-Jähriger hat in Duisburg-Hochfeld Glasflaschen aus dem Fenster geworfen. Passanten berichteten der Polizei zunächst auch von Schüssen.

Aufregung am Montagabend an der Wanheimer Straße in Duisburg-Hochfeld : Anwohner alarmierten um 20.10 Uhr die Polizei , weil ein Mann Glasflaschen aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses warf.

Der Mann habe auch mit einer Waffe auf Passanten gezielt und geschossen, berichteten Augenzeugen über den Notruf. Einsatzkräfte rückten sofort aus, gingen in die fragliche Wohnung.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Mann aus Duisburg-Hochfeld in Psychiatrie eingewiesen

Im Wohnzimmer trafen sie dort einen 65-Jährigen an, nahmen ihn fest und stellten eine Pistole sicher, bei der es sich nach Polizeiangaben allerdings nicht um eine scharfe Waffe handelte.

Der Hochfelder machte auf die Beamten einen stark verwirrten Eindruck. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde er deshalb in eine Psychiatrie zwangseingewiesen.