60 Jahre Anwerbeabkommen: Feier mit Filmen und Führungen

55 türkische Gastarbeiter kamen am 27. November 1961 auf dem Flughafen in Düsseldorf an. Sie gehörten zu den ersten von 400 Bergleuten aus der Türkei, die sich für ein Jahr Arbeit in Deutschland verpflichtet haben.

Duisburg. Das 60-jährige Jubiläum des Anwerbeabkommens mit der Türkei wird in Duisburg mit einer Reihe von Veranstaltungen gefeiert. Das sind die Termine:

Die Stadt Duisburg und das Kommunale Integrationszentrum begehen den 60. Jahrestag des Anwerbeabkommens mit der Türkei mit einem Fest-Programm, einer Fachtagung und Filmvorführungen.

Das Stadtarchiv lädt am Dienstag, 2. November um 18 Uhr unter dem Titel „Zum Begriff der Identität“ zu einem Vortrag von Seçkin Söylemez ein. Hier wird die Frage diskutiert: Was ist Identität und wie entsteht sie? Der Fokus des Vortrags liegt auf den Erfahrungen aus dem Identitätsdiskurs im Kontext der Einwanderung aus der Türkei. Prozesse der Außenbeschreibung – vom Gastarbeiter zum Deutschen mit internationaler Familiengeschichte – werden ebenso reflektiert wie Prozesse der Selbstwahrnehmung in migrantischen Milieus.

Führung im Stadtarchiv zu den Quellen der Migrationsgeschichte

Ferner lädt das Stadtarchiv am 3. November um 18 Uhr unter dem Titel „Ein Archiv für alle?!“ zu einer Führung und Diskussion zu Quellen der Migrationsgeschichte ein. Die Führung soll aufzeigen, welche Quellen zur Migrationsgeschichte aktuell im Archiv verwahrt werden und wo historische Unterlagen bislang fehlen. Die anschließende Diskussion bietet die Möglichkeit, über Strategien zu sprechen, mit denen künftig die Geschichte und Lebenswelt von Migrantinnen und Migranten besser im Archiv abgebildet werden können.

Anmeldungen zu diesen beiden Terminen sind unter stadtarchiv@stadt-duisburg.de möglich. Die Veranstaltungen sind kostenlos und finden in der DenkStätte und im Stadtarchiv Duisburg, Karmelplatz 5, am Innenhafen statt.

Film „Gleis 11“ im Internationalen Zentrum

Der Film „Gleis 11“, der sich mit der ersten Generation der Gastarbeiter beschäftigt, wird am 4. November um 17 Uhr im Internationalen Zentrum, Flachsmarkt 15, gezeigt. Mit dem Regisseur Cagdas Yüksel ist im Anschluss ein Gespräch vorgesehen. Anmeldungen: per E-Mail an l.lehrich@stadt-duisburg.de.

Die Schriftstellerin Lütfiye Güzel kommt für eine Lesung und ein anschließendes Gespräch ins Internationale Zentrum. Die 1972 in Duisburg geborene Autorin wurde mit dem Literaturpreis Ruhr ausgezeichnet. Für den Termin am Freitag, 10. Dezember um 18 und 20 Uhr ist eine Anmeldung unter c.organ@stadt-duisburg.de erforderlich.

Einen Feierlichen Empfang gibt es am Freitag, 12. November, für geladene Gäste; am Samstag, 13. November wird zudem das 40-jährige Bestehen des Integrationszentrums mit Musik und Festreden in der Kulturkirche Liebfrauen von 14 bis 18 Uhr gefeiert.

