Die Stadt Duisburg hat 170 neue Auszubildende, 19 Verwaltungsfachwirte IT und 33 Erzieherpraktikanten im Anerkennungsjahr in ihr Team aufgenommen. Corona-bedingt sind nur die Verwaltungsfachangestellten im kommunalen Ordnungsdienst mit Oberbürgermeister Sören Link und Personaldezernentin Kerstin Wittmeier für ein Bild zur Treppe am Stadttheater gekommen.