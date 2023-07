55 km/h zu schnell: Fahranfänger rauscht in Polizeikontrolle

Duisburg. Die Polizei Duisburg hat einen Fahranfänger bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Ruhrort erwischt. Er war 55 km/h zu schnell – die Folgen.

Die Polizei Duisburg hat am Freitagnachmittag, 30. Juni, auf der Straße Pontwert in Ruhrort zwei Stunden lang Raser ins Visier genommen. Ein 21-jähriger Fahranfänger muss demnächst sein Auto stehen lassen: Der junge Mann war bei der Geschwindigkeitskontrolle mit 105 km/h bei erlaubten 50 unterwegs gewesen. Ihn erwarten jetzt ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro, zwei Punkte in Flensburg, zwei Monate Fahrverbot und eine Probezeitverlängerung, teilte die Polizei mit.

Ein 24 Jahre alter Mann nahm es ebenfalls nicht so genau mit der Geschwindigkeitsbeschränkung: Er rauschte mit 96 km/h in die Polizeikontrolle und entrichtete vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro. Insgesamt wurden elf Verstöße festgestellt, dabei teilten vier Fahrer sechs Punkte in Flensburg unter sich auf.

