50.000 DVG-Kunden nutzen mittlerweile das Deutschland-Ticket

Duisburg. Mittlerweile 50.000 Kunden der Duisburger Verkehrsgesellschaft nutzen das Deutschlandticket. Probleme gebe es laut DVG nur in Einzelfällen.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) hat mittlerweile rund 50.000 Deutschlandtickets ausgegeben und aktiviert – inklusive der „Deutschlandtickets Schule“. Dies teilt DVG-Sprecher Felix zur Nieden auf Nachfrage der Redaktion mit.

„Alle Kundinnen und Kunden und auch alle Schülerinnen und Schüler haben dabei ihre Deutschlandtickets rechtzeitig erhalten“, so zur Nieden. Der überwiegende Teil der Tickets wurde demnach als Chipkarte per Post versandt oder im Kundencenter herausgegeben.

50.000 DVG-Kunden nutzen Deutschlandticket: Bearbeitung dauerte länger

„Etwa zehn Prozent der Kunden nutzen das App-Angebot“, sagt der Unternehmenssprecher. „Die DVG hat hierfür extra die myDVG Bus & Bahn App entsprechend aktualisiert. Diese große Umstellung wurde zusätzlich durch das Kundenmanagement der DVG bearbeitet. Aufgrund des enormen Anfrageaufkommens und der Vielzahl der umzustellenden Tickets hat die Bearbeitung in einzelnen Fällen leider mehr Zeit als üblich in Anspruch genommen.“

Kevin Wölk etwa hatte gegenüber der Redaktion berichtet, dass er seit dem 1. September ein Deutschlandticket benötige. Eine Chipkarten-Bestellung am 20. Juli 2023 bei der DVG sei bis Ende August ohne Rückmeldung geblieben. „Wir haben uns mit Herrn Wölk in Verbindung gesetzt und uns für dieses Versäumnis entschuldigt“, so zur Nieden.

